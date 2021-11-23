Україна вдарила з Javelin на Донбасі для захисту: у "Слузі народу" повідомили подробиці

Ігор Копитін підтвердив інформацію про використання Javelin / Фото: rnbo.gov.ua

Народний депутат і голова парламентського підкомітету з питань оборонної промисловості Ігор Копитін підтвердив інформацію про використання в зоні проведення ООС на Донбасі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

За його словами, наші військові використовували його при веденні бою.

"Поки не маю права розголошувати, де це сталося і за яких обставин , але скажу наступне, попереджаючи будь-які подальші заяви і маніпуляції щодо того чи може Україна захищатися або це не заборонено, - так, може", - написав Копитін у Facebook.

Нардеп підкреслив, що в України є право на захист своєї землі.

читайте такожКиїв отримає партію Javelin від Вашингтона цього року-Кулеба"Саме так, як вважаємо за потрібне - з використанням Javelin або Bayraktar (закуплені в Туреччині безпілотні літальні апарати – ІФ), або іншої зброї, що знаходиться на балансі ЗСУ. Тому що ми захищаємо власну державу. До речі, ми вже розмовляли з нашими американськими партнерами по використанню Javelin. Дійшли в діалозі з ними до такої ж думки, яку я окреслив вище... Правда за нами", - додав Копитін.

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Javelin на Донбасі

Інформація про застосування протитанкових ракетних комплексів з'явилася 21 листопада.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ЗСУ потребують додаткових поставок американського озброєння.

"Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не має відкритої війни з Росією. А у нас вже сім років", - підкреслив він.

Український військовий звернув увагу на те, що американський комплекс Javelin надає значний психологічний стримуючий ефект на агресора.

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