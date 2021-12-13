Україна терміново посилила всі об'єкти критичної інфраструктури

Вертольоти посилили охорону кордону / pixabay

Через загрозу можливого вторгнення Росії українська сторона посилила охорону мостів, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, охороняється і забезпечується прикриття з повітря.

"Фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки на кордон з Україною. Також Росія продовжує переривати близько 70% акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим підрозділи повітряних сил цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки - це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.

"Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається навколо державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів", - йдеться в повідомленні.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

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