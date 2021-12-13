Україна терміново посилила всі об'єкти критичної інфраструктури

Українська авіація посилила охорону всіх критичних об'єктів.
Через загрозу можливого вторгнення Росії українська сторона посилила охорону мостів, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, охороняється і забезпечується прикриття з повітря.
"Фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки на кордон з Україною. Також Росія продовжує переривати близько 70% акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим підрозділи повітряних сил цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки - це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.
"Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається навколо державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів", - йдеться в повідомленні.
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Можливе вторгнення РФ в Україну
20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.
Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.
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