Велика ліквідація військових з КНДР: ЗСУ відбили тривалий штурм на Курщині

Ворожі війська намагалися пробити українську оборону від ранку до самої ночі, однак в результаті зазнали втрат.

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Один з військових КНДР хотів ліквідувати бійців ССО, однак загинув сам / Колаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom/, скріншот з відео

Що повідомили в ССО:

Війська КНДР здійснили спробу штурму українських позицій

Один із військових КНДР приготував засідку для українських військових

Бійці ССО ліквідували 17 північнокорейських солдатів

Військовослужбовці з КНДР на території Курської області країни-агресорки Росії здійснили невдалу спробу штурму українських військових. Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗСУ.

Північнокорейські війська намагалися атакувати воїнів ССО від самого ранку до ночі. Однак їхня спроба зазнала невдачі. Українським бійцям вдалося ліквідувати більшість північнокорейців.

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При цьому під ранок наступного дня, під час зачистки, воїни ССО виявили одного вцілілого військового з КНДР. Він влаштував пастку рейнджерам 6-го полку ССО.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе. Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження", - йдеться у повідомленні.

В результаті невдалого штурму загинули 18 військовослужбовців з КНДР, а серед бійців ССО ніхто не постраждав.

Участь військових з КНДР у боях на Курщині

Нагадаємо, у розвідці Південної Кореї нещодавно повідомили, що втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях у Курській області, продовжують зростати. А загальні втрати КНДР становлять близько 3 тисяч осіб.

Це стається через те, що, як стало відомо, російське командування продовжує масово використовувати північнокорейських військових як "гарматне м'ясо" в піхотних штурмах у Курській області РФ.

Раніше також Главред писав, що аналітики Інституту вивчення війни заявили про те, що розгортання великих штурмових груп військових КНДР для ведення бойових дій на боці РФ, незважаючи на часті удари українських безпілотників, сприяє ймовірному високому рівню втрат з боку КНДР.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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