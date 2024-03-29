Очільник Міноборони Франції заявив, що питання про надання Україні зброї для захисту від країни-агресорки РФ сильно політизоване.

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Франція буде передавати Україні свою списану зброю/ колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, defense.gouv.fr

Франція передаватиме Україні військове обладнання, у якого закінчився термін дії, замість його утилізації. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, інформує Var-Matin.

Також у відповідь на зауваження журналіста про існування у Франції критики того, що Україна отримує зброю з національних складів, глава французького міноборони зазначив, що критика існує різна.

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"Від тих, хто думає, що ми даємо занадто багато, і від тих, хто думає, що ми даємо недостатньо. Ми ясно бачимо, що говоримо дещо поверхнево, а подекуди й політизовано, оскільки почалася європейська виборча кампанія", – зазначив міністр.

У той же час він додав, що він не переступив певної "червоної лінії", яка для нього існує. За його словами, ця "червона лінія" стосується, зокрема, підриву французької системи оборони.

"Щодо зброї, яку нам вдалося забрати з наших армій, наприклад, щодо гармат "Цезар", вони, звісно, порушили графік тренувань наших артилеристів, зокрема в Канжуерсі, але окрім цього це ніколи не підривало нашу системну артилерію", – пояснив Лекорню.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який затягує розгляд законопроєкту з грошима на допомогу Україні. Зокрема, ішлося про використання заморожених російських активів для покриття витрат на допомогу Україні.

Також раніше у CNN зазначали, що допомога Україні залежить від вірного Трампу Джонсона. Зазначається, що військова допомога Україні від США є "заручником" спікера Палати представників Майка Джонсона, який є "одним із найпотужніших союзників" російскького диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії. Бундесвер передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів найближчим часом, заявив у коментарі DW глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

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