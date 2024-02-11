Україні може залишитись без ракет для ППО: в ISW розкрили критичну нестачу

Українські чиновники нещодавно попередили, що Україна стикається з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони.

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В Україні можуть закінчитись боєприпаси для ППО / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що перебої з оборонною допомогою з боку країн Заходу можуть вже у березні викликати дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Ймовірно цим пояснюється посилення Росією атак з повітря, що спостерігаються останнім часом.

У звіті ISW йдеться, що затримки з фінансуванням і поставкам зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це, у свою чергу, дозволить російським військам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста.

Видання The New York Times у статті від 9 лютого повідомило, що, за оцінками американських чиновників, без поповнення західною допомогою, українські запаси ракет ППО закінчаться в березні 2024 року.

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Українські чиновники нещодавно попередили, що Україна стикається з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну накопичувати матеріальні засоби.

"Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що американські чиновники заявили, що засобів ППО Україні вистачить лише до наступного місяця. Співрозмовники видання The New York Times заявили, що в України зараз є військові проблеми, які "виходять за рамки одного бою".

Президент Володимир Зеленський анонсував нові поставки систем ППО, які прикриють міста та лінії фронту. Він провів зустріч із представниками повітряного командування "Схід", обговорювали питання застосування та отримання західних систем ППО.

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