"Прокладають дорогу мертвими": військовий ЗСУ пояснив, чому армії РФ вдається просуватися

Окупанти незначно просунулися на Покровському напрямку, тому що прокладають собі шлях до своїх цілей великою кількістю своїх загиблих і поранених.

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Військовий ЗСУ пояснив, чому армії РФ вдається просуватися/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, ДСНС України в Харківській області

Російським окупантам вдалося незначно просунутися на Покровському напрямку на Донеччині. Але загарбникам це вдалося здебільшого не через те, що вони мають перевагу у живій силі, а через те, що не шкодують своїх людей і прокладають собі дорогу вперед буквально зі своїх мертвих і поранених "товаришів по зброї".

Про це сказав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, який воює на цьому напрямку, в інтерв'ю Radio NV. Він зазначив, що армія країни-агресорки Росії не має великої переваги у військовій техніці, здебільшого окупанти переважають українську армію за кількістю безпілотників і літаків, з яких вони скидають керовані авіаційні бомби (КАБи). Але ворог в той же час переважає нас у живій силі.

"У ворога не така велика перевага у техніці, порівнюючи з нами. Поки що це здебільшого – кількість безпілотників і літаки, які завдають ці авіаудари КАБами. І чисельність особового складу, якщо брати з військової точки зору, переважає. І цими своїми трупами, великою кількістю поранених вони прокладають цей шлях до своїх цілей", – зазначив Цехоцький. відео дня

Ще одна перевага окупантів – постійна брехня

Також Цехоцький зазначив, що певною мірою ще однією перевагою російських окупантів є постійна брехня. Загарбники весь час брешуть, у тому числі й один одному. Механізм, як цей працює, український офіцер пояснив на прикладі типового бою.

"Групі з шісти-десяти людей, кажуть висунутися на певну точку і закріпитися. Група виходить, ми її вираховуємо, завдаємо ураження – кого знищили, кого поранили, хтось просто заховався. Через короткий проміжок часу, вони надсилають другу групу і їй розповідають, що перша група закріпилась. Кажуть, що група активно тримає оборону, а ви йдете на підкріплення. Далі група бачить, як насправді, але назад дороги немає. А це ж противник, який зі зброєю, який знаходиться з засобами РЕБ і так далі", – розповів військовий.

Він зазначив, що таким чином загарбники опиняються загнаними в кут щурами, і оскільки у них не залишається іншого вибору, їм доводиться або нападати, або відбиватися.

Офіцер наголосив, що в української армії усе навпаки – в нас відкрите суспільство, свобода слова, є доступ до інформації, і також західні партнери наполягають, щоб говорили правду про ситуацію на фронті.

Цехоцький додав, що ворога також треба намагатися перемогти у сфері кібербезпеки.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

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Раніше в ЗСУ назвали цілі російського наступу на Сході. Російське військове командування розуміє неможливість захоплення Харкова та намагається сконцентруватись на окупації Донеччини та Луганщини.

Також раніше у DeepState зазначали, що армія РФ просунулася біля 7 населених пунктів. Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубівські-2.

Нагадаємо, раніше в ISW зазначали, що РФ просунулась на трьох напрямках, і розкрили загрозу для важливого міста. Росіяни рідко проводять механізовані штурми на Покровському напрямку, ворог покладається на важку тактику піхоти, зазначили в ISW.

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