Україна працює над постачанням озброєння, якого не було раніше у пакетах допомоги - Зеленський

Глава держави наголосив, що зараз немає нічого, що могло б похитнути українську демократію.

Зеленський розповів про підтримку США / president.gov.ua

Співпраця між Україною та Сполученими Штатами у сфері військової допомоги отримала новий поштовх, оскільки стали розглядати можливість постачання озброєння, яке раніше не входило до складу військової допомоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні я побачив таку рішучість президента Джо Байдена та США. І я хочу подякувати пану президенту за цей його візит і за переговори - справді корисні, - що фактично продовжили нашу розмову, яку ми розпочали у Вашингтоні під час мого візиту в грудні", - заявив президент.

При цьому український гарант додав, що наразі триває робота над постачанням далекобійної зброї.

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"Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки. І я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій", - сказав Зеленський.

Він закцентував на тому, що "саме зараз в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності".

"Ми абсолютно впевнені, що немає нічого, що могло б похитнути нашу демократію. Жоден елемент українського життя вже не є й ніколи не буде крихким. І наша міцність – це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі. І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією", - підкреслив президент.

Візит Байдена в Україну

Президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

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