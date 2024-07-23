В Україні частково скасували відключення світла у 10 областях: графіки 23 липня зміняться

В Україні у вівторок, 23 липня, скасували одну чергу відключень світла у 10 областях. Графіки для однієї з черг не будуть застосовувати у низці регіонів до 14:00.
Про це повідомили в "Укренерго". Зазначається, що послаблення стали можливі завдяки тому, що знову почала працювати одна з сонячних електростанцій (СЕС).
"Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях", – йдеться у повідомленні.відео дня
З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень, додали в "Укренерго".
У компанії нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення.
"Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень в кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах", – йдеться у повідомленні компанії.
Відключення світла в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що швидких поліпшень не буде – з'явився сумний прогноз щодо відключень світла. Міненерго занадто оптимістично заявило про те, що енергоблок АЕС нібито вже запущено, каже Геннадій Рябцев.
Також раніше повідомлялося, що голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом щодо відключень світла. В Україні суттєвого покращиться ситуація з енергозабезпеченням вже через кілька тижнів, запевнив Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, з'явився сумний прогноз щодо поставок електрики з ЄС. Україні необхідно збільшувати кількість ліній електропередач, упевнений Геннадій Рябцев.
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