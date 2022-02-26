Київське метро працюватиме лише як укриття, рух потягів зупинили

Транспортні перевезення поки що здійснюватися не будуть.
Столичний метрополітен зупинив пасажирські перевезення і переходить у режим укриття.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватися не буде", – написав Кличко.
Також мер столиці раніше закликав киян не виходити і не виїжджати у місто – крім лише тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Зараз варто лишатися вдома, а виходити лише якщо буде потрібно перейти в укриття, наголосив він.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону. При цьому, за його словами, в місті діють диверсійні групи.
Також раніше повідомлялося, що Київська ГЕС перебуває під контролем ЗСУ – станція не працює, персонал у сховищі.
Читайте також:
- У Києві є загроза руйнування багатоповерхівки, в яку влучила ракета – ДСНС
- Це загрожувало катастрофою: окупанти хотіли підірвати дамбу Київського водосховища, ракету збили ППО
- В умовах воєнного стану виплата пенсій відбувається вчасно і в повному обсязі - Мінсоцполітики