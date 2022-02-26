Київське метро працюватиме лише як укриття, рух потягів зупинили

Люди в метро у Києві / УНІАН

Столичний метрополітен зупинив пасажирські перевезення і переходить у режим укриття.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватися не буде", – написав Кличко.

Також мер столиці раніше закликав киян не виходити і не виїжджати у місто – крім лише тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Зараз варто лишатися вдома, а виходити лише якщо буде потрібно перейти в укриття, наголосив він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону. При цьому, за його словами, в місті діють диверсійні групи.

Також раніше повідомлялося, що Київська ГЕС перебуває під контролем ЗСУ – станція не працює, персонал у сховищі.

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