Військовий експерт спрогнозував, що буде з ООН після україно-російської війни

Після закінчення україно-російської війни ООН буде або повністю реформована, або розпущена. Про це в ході чату на Главреді заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.
"Швидше за все, ООН буде або повністю реформована, або розпущена. Система безпеки нашого світу побудована на основі цієї організації, але не вийшло з Ліги Націй зробити організацію, яка могла б керувати процесами безпеки в цьому світі. Тому, найімовірніше, буде нова концепція системи безпеки, причому навряд чи вона буде на якихось загальносвітових майданчиках", - сказав він.
Сам експерт вважає, що ООН в кінцевому підсумку все ж буде розпущена повністю − оскільки з її складу поступово почнуть виходити ключові гравці.
"А далі відбудеться створення блоків на підставі певних ціннісних і базових військових майданчиках. Це буде блок НАТО, який трохи розшириться, Китайський (або азіатський) блок і, можливо, блок арабського світу. Швидше за все, буде триполюсний мир, і він буде досить стійким у військовому відношенні", − підсумував Світан.
Росія В ООН
Росія регулярно використовує майданчик ООН і статус постійного члена Радбезу для просування своєї пропаганди і брехливих заяв, спрямованих на дискредитацію України.
Наприклад, в жовтні постпред РФ в ООН Небензя озвучив придуману історію про те, як в Україні нібито були виявлені БПЛА, які повинні були розпорошувати "заражених комарів".
Такі комарі, мовляв, мали покусати російських окупантів.
У листопаді Генеральна Асамблея ООН проголосувала за виплату Росією репарацій Україні за розв'язану проти неї війну і військові злочини. Резолюцію підтримали 94 країни. Проти проголосували 14 країн, серед яких Китай, Сирія, Білорусь, КНДР і сама країна-агресор РФ.
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