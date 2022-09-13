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Україна отримає потужну фінансову допомогу: Зеленський озвучив мільярдну суму

13 вересня 2022, 19:52

На яких умовах Україна отримає новий транш, поки невідомо.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував виділення Україні додаткової фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,4 млрд доларів.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю щодо зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні Twitter глави держави.

Відзначимо, що поки офіційно МВФ ще не повідомляв про виділення даного пакету коштів Україні. На яких умовах це буде реалізовано, поки невідомо.

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Допомога Україні

ЄС 24 травня схвалив четвертий транш на озброєння для України - дадуть ще 500 мільйонів євро.

Відзначається, що з четвертого траншу 490 мільйонів євро будуть спрямовані на поставку військового обладнання згідно із заявками українського уряду. Решту 10 мільйонів євро витратять на закупівлю палива, аптечок і засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, попередні кілька траншів в ЄС затвердили 28 лютого, 23 березня і 13 квітня 2022 року.

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