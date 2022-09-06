Платитимуть удвічі більше за переселенців: українцям збільшать допомогу в умовах війни

Допомога українцям / УНІАН

Українці, які прихистили переселенців, отримуватимуть вдвічі більші виплати в рамках програми "Притулок".

Це стане можливим завдяки співпраці уряду з Товариством Червоного Хреста.

Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, 6 вересня Кабмін оновив Меморандум з Товариством Червоного Хреста України за сприяння Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Це дозволить збільшити фінансування компенсацій громадянам, які надали тимчасове житло переселенцям в рамках програми "Притулок".

Згідно з програмою, українцям, які безкоштовно розмістили біженців, передбачена держкомпенсація за житлово-комунальні послуги.

Так, з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, будуть щомісяця отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну людину.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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