Україна отримає далекобійну зброю: Зеленський розкрив деталі підготовки угоди

Україна працює над перспективою отримання ракет ATACMS, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський розкрив результати переговорів у США / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента

Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через деякий час, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Глава держави зазначив, що у нього були важливі зустрічі в столиці США. Зокрема, відбулися відверті розмови з американськими конгресменами. "Вони отримали всі відповіді", - підкреслив він, спілкуючись з українськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани, а також необхідна допомога України. "Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон з цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови потрібно проводити", – сказав президент.

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Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Зеленський акцентував, що йдеться про посилення далекобійних можливостей України.

"Ми над цим питанням дуже довго і потужно працюємо. І буде так само, як з F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми все це побачимо", - резюмував президент.

Військова допомога для України

Раніше США виділили новий пакет допомоги Україні на $325 млн. Новий пакет військової допомоги США включає системи ППО Avenger, ракети AIM-9m, додаткові боєприпаси для HIMARS і ряд іншого озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про передачe Україні супер-танків Abrams. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що Україна найближчим часом отримає більше десяти танків Abrams, які передадуть Сполучені Штати.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, швидше за все, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не прийнято, але досі "на столі" в Білому домі.

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