'Трембіта' дістане до Москви: Україна створює нову ракету – The Economist

Базова версія "Трембіти" летить зі швидкістю 400 км/год, а в розробці вже перебуває більша і потужніша модель.

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Ракета Трембіта зможе долетіти до Москви / Колаж: Главред, фото: скріншот

Реалізація української ракетної програми передбачає появу проєкту "Трембіта" - одного з кількох ракетних проєктів, які можуть стати початком нової вітчизняної ракетної промисловості.

Двигун "Трембіти" являє собою сучасну модернізацію за 200 доларів імпульсного повітряно-реактивного двигуна, пише британське видання The Economist.

Уточнюється, що базова версія "Трембіти" летить зі швидкістю 400 км/год, дальність польоту - 200 км. У розробці зараз перебуває більша і потужніша модель, яка може долетіти до Москви. Серійне виробництво заплановано на період після остаточних польових випробувань.

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Підкреслюється, що випуск варіанту "Трембіти" як приманки може коштувати лише 3 тисячі доларів. І 15-20 тисяч - з 20-30 кг боєголовки, що вважається хорошою угодою в ракетній індустрії.

Але Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. Високопоставлений співробітник Служби безпеки зазначив, що потрібно щонайменше рік до виробництва ракет у кількості, діапазоні та можливостях, які могли б серйозно загрожувати Росії.

Ще одна складність - фінанси. Уряд підтримує виробництво будь-якої ракети, яка показала, що може літати. Приватним виробникам пропонується прибуток у 25%, що і виробникам безпілотників.

Складнішим завданням видається масштабування до промислового рівня - пошук інвестицій, виробництво важливих компонентів за кордоном і забезпечення безпеки. У цьому відношенні Україна відстає від російського ракетного комплексу, який перебуває у віданні держави.

За словами джерела, нове партнерство із західними союзниками - найкращий спосіб масштабування виробництва. Але не кожна країна охоче ділиться своїм досвідом і компетенцією, обладнанням і пов'язаними з виробництвом ризиками.

Інсайдери галузі кажуть, що бачать більше перспектив у нових стартапах, а офіційні особи додають, що 2025 рік стане "роком української крилатої ракети".

/ economist.com

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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