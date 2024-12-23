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"Трембіта" дістане до Москви: Україна створює нову ракету – The Economist

Олексій Тесля
23 грудня 2024, 22:36
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Базова версія "Трембіти" летить зі швидкістю 400 км/год, а в розробці вже перебуває більша і потужніша модель.
Трембіта
Ракета Трембіта зможе долетіти до Москви / Колаж: Главред, фото: скріншот

Реалізація української ракетної програми передбачає появу проєкту "Трембіта" - одного з кількох ракетних проєктів, які можуть стати початком нової вітчизняної ракетної промисловості.

Двигун "Трембіти" являє собою сучасну модернізацію за 200 доларів імпульсного повітряно-реактивного двигуна, пише британське видання The Economist.

Уточнюється, що базова версія "Трембіти" летить зі швидкістю 400 км/год, дальність польоту - 200 км. У розробці зараз перебуває більша і потужніша модель, яка може долетіти до Москви. Серійне виробництво заплановано на період після остаточних польових випробувань.

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Підкреслюється, що випуск варіанту "Трембіти" як приманки може коштувати лише 3 тисячі доларів. І 15-20 тисяч - з 20-30 кг боєголовки, що вважається хорошою угодою в ракетній індустрії.

Але Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. Високопоставлений співробітник Служби безпеки зазначив, що потрібно щонайменше рік до виробництва ракет у кількості, діапазоні та можливостях, які могли б серйозно загрожувати Росії.

Ще одна складність - фінанси. Уряд підтримує виробництво будь-якої ракети, яка показала, що може літати. Приватним виробникам пропонується прибуток у 25%, що і виробникам безпілотників.

Складнішим завданням видається масштабування до промислового рівня - пошук інвестицій, виробництво важливих компонентів за кордоном і забезпечення безпеки. У цьому відношенні Україна відстає від російського ракетного комплексу, який перебуває у віданні держави.

За словами джерела, нове партнерство із західними союзниками - найкращий спосіб масштабування виробництва. Але не кожна країна охоче ділиться своїм досвідом і компетенцією, обладнанням і пов'язаними з виробництвом ризиками.

Інсайдери галузі кажуть, що бачать більше перспектив у нових стартапах, а офіційні особи додають, що 2025 рік стане "роком української крилатої ракети".

'Трембіта' дістане до Москви: Україна створює нову ракету – The Economist
/ economist.com

Ракетна програма України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети. Президент розповів про виробництво власної української далекобійної зброї та її застосування.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив про перше успішне використання нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Однак цю зброю могли застосовувати й раніше під час ударів по ворожих об'єктах.

Як повідомляв Главред, Зеленський натякнув, що в рамках ракетної програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо. Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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