"Україна - не Росія": застеріг країни Заходу від вирішення долі українців без їхньої думки

Олексій Данилов / УНІАН

Олексій Данилов, Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) застеріг владу країн Заходу від вирішення доль України без участі офіційного Києва. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Agence France-Presse.

Секретар РНБО нагадав, що президент РФ Володимир Путін всіляко прагне розділити Україну - для того, щоб вона перестала існувати в її нинішніх кордонах.

А ще, каже Данилов, Путін хоче, щоб США гарантували Кремлю, що НАТО зупинить своє розширення на схід і що Україна ніколи не приєднається до Північноатлантичного альянсу. А Білий дім у відповідь на путінські ескапади заявляє, що готовий на початку січня 2022 року обговорити деякі пропозиції Москви щодо безпеки в регіоні.

Секретар РНБО застеріг країни Заходу від вирішення долі України без офіційного Києва.

"Яким би не був результат цих переговорів, він не буде працювати, якщо з ним не погодяться українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх на коліна, тому що великі люди так вирішили за нас, — сказав глава РНБО",‒ підсумував Данилов.

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Нагадаємо, раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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