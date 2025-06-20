Україна знайшла протидію артилерії РФ, але є інша небезпека – Forbes

Ідеальний момент для пошуку ворожої артилерії - під час стрільби. У цей момент можна зафіксувати спалахи.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж Главред, фото: МО РФ, Генштаб ЗСУ

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Ідеальний момент для пошуку ворожої артилерії - під час стрільби

Традиційну артилерію в низці випадків замінюють безпілотники

Україна значно просунулася в контрбатарейній боротьбі. Для виявлення ворожих артилерійських позицій на фронті активно використовують сучасні контрбатарейні радари.

За словами командира підрозділу БПЛА Національної гвардії України з позивним "Майкл", який дав коментар виданню Forbes, радар лише допомагає визначити приблизний район пострілу - це може бути зона до 200×200 метрів, що недостатньо для точного удару.

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Щоб локалізувати ціль точніше, підключаються дрони - як із функцією трансляції відео в реальному часі, так і з високою роздільною здатністю фотозйомки. Вони дають змогу не тільки виявити знаряддя, а й швидко передати його координати для удару.

Ідеальний момент для пошуку ворожої артилерії - під час стрільби. У цей момент можна зафіксувати спалахи, клуби диму, рух розрахунку. Навіть якщо гармата частково прикрита деревами або будівлями, вона може бути розпізнана за силуетом. У лісистій місцевості звертають увагу на сліди від техніки, порушений рельєф, а за наявності тепловізора - на тепловий слід.

Щойно координати підтверджено, удар потрібно наносити негайно, поки знаряддя не залишило вогневу позицію.

БПЛА як заміна артилерії

Хоча традиційна артилерія, як і раніше, застосовується, у низці випадків її замінюють безпілотники. За словами "Майкла", сучасні FPV-дрони, як коптери, так і планери, часто виявляються більш точними й оперативними.

Навіть незважаючи на меншу швидкість порівняно з артилерійським снарядом (160 км/год проти 1000 км/год), дрон може досягти мети швидше, тому що не потребує пристрілки і коригування. Він здатний відразу точно вразити ціль. На відміну від цього, артилерії часто потрібно кілька пострілів, особливо якщо ціль переміщується.

Якщо артилерійська установка самохідна, вона може встигнути піти до прильоту снаряда. Дрон, навпаки, може переслідувати ціль і уразити її в русі. З буксируваними знаряддями складніше - потрібно виводити з ладу окремі елементи: затвор, приціл або тягач.

Головною умовою успішної атаки є надійний відеозв'язок між оператором і дроном. Цьому сприяють нові технології, які зберігають стабільний зв'язок навіть в умовах активної радіоелектронної протидії. Після удару зазвичай застосовується розвідувальний дрон, щоб підтвердити знищення цілі.

Перевага дронів над артилерією

За словами "Майкла", незважаючи на тривалу активність російської артилерії, на полі бою дедалі більшого значення набувають безпілотні технології. Російські розвідувальні дрони, навіть після втрат у тисячі одиниць, як і раніше, масово використовуються і постійно перебувають у небі.

Він також зазначив, що Росія, володіючи великою кількістю артилерії, все частіше застосовує і FPV-дрони. За наявними даними, 2025 року в РФ планують випустити до 2 мільйонів FPV-дронів, що можна порівняти з наміченим виробництвом 3 мільйонів артилерійських снарядів. Україна також активно збільшує випуск власних безпілотників.

Раніше повідомлялося про те, що дрони не можуть замінити артилерію: експерт пояснив головну причину. Незважаючи на активне використання дронів на полі бою, вони не здатні повністю замінити артилерію.

Як повідомляв Главред, раніше українські захисники почали застосовувати на фронті українські безпілотні авіаційні комплекси В-1. Про це повідомляє Міноборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перевершує РФ в артилерії в 3 рази. На початку повномасштабного вторгнення співвідношення сил в артилерії становило 5:1 на користь ворога.

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