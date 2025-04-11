Бʼють КАБами та артилерією: росіяни активно тиснуть на 'гарячому' напрямку

Ворог не припиняє штурмувати позиції Сил оборони на Торецькому напрямку.

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У ЗСУ повідомили про складну ситуацію на Торецькому напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstate

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Росіяни активно тиснуть на Торецькому напрямку

Ворог застосовує артилерію, дрони та завдає ударів КАБами

Ситуація на фронті залишається складною. Російські окупанти активно тиснуть на Торецькому напрямку, застосовуючи всі види зброї. Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

За словами речника, ворог активно використовує артилерію, дрони, бʼє КАБами по логістичних маршрутах.

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Він додав, що противник намагається проводити штурмові дії по флангах. Також росіяни активізувалися у районі Пантелеймонівки, яка належить до Торецького напрямку.

"На Краматорському напрямку наразі не спостерігається активність саме в штурмових діях, але не знижується активність ворога там щодо застосування артилерії, а також не знижується, а навпаки - підвищується активність щодо заходів переміщення особового складу...", - розповів Запорожець.

Він зазначив, що на Краматорському напрямку фіксується активне забезпечення ворога: підвезення боєприпасів, їжі та скидання вантажів із БпЛА.

"Там ворог активно накопичується зараз і, скоріш за все, планує там якісь подальші штурмові дії саме із застосуванням більшої кількості живої сили. Можливо, якась механізована складова з часом додасться, наразі такої складової не фіксуємо", - підкреслив Запорожець.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на Торецьку напрямку - новини за темою

Нагадаємо, начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомляв, що частина міста Торецьк зайнята російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження. За його словами, ситуація в Торецьку залишається напруженою.

Як писав Главред, російські війська активізували спроби прориву оборони Торецька, використовуючи підземні ходи для проникнення в тил українських підрозділів.

Пізніше керівник відділу комунікації 100-ї окремої механізованої бригади, капітан Сергій Хомінський заявив, що втрати російських військ у боях за Торецьк на Донеччині перевищили 15 тисяч загиблими, а з урахуванням поранених ці цифри ще більші.

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