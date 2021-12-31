Україну може накрити хвиля Омікрону в лютому 2022 року – РНБО

Новий штам коронавірусу уже був виявлений мінімум у чотирьох областях нашої держави.
Українцям варто бути готовими до нової хвилі коронавірусної хвороби. Ця хвиля може накрити державу уже в лютому 2022 року через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон.
Такий прогноз зробив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання 30 грудня. Він зазначив, що у своїх розрахунках керується даними Міністерства охорони здоров’я України.
Данілов наголосив, що у державі потрібно наростити темпи вакцинації, щоб наступна хвиля коронавірусу пройшла легше.
"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати Омікрон у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив Данілов.
Загроза хвилі Омікрону в Україні
Раніше епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк зазначала, що Омікрон може викликати нову хвилю епідемії в Україні. Вона наголосила, що невідомо, у якій кількості новий штам коронавірусу уже поширився у державі, і спрогнозувала, що найближчим часом Омікрон витіснить Дельту.
Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у зв'язку з цим жителі повинні краще дотримуватися карантинних правил, що діють у столиці.
При цьому прем’єрміністр Денис Шмигаль зазначав, що Кабінет міністрів більше не планує вводити в Україні тотальних локдаунів через поширення коронавірусу. За його словами, у "червоних" зонах бізнес зможе працювати, якщо будуть вакциновані усі працівники.
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