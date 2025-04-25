Україна може "розійтися" зі США: тривожний прогноз припинення поставок Києву

Ті позиції, які Україні надавали США, необхідно чимось замінити, каже Віталій Кулик.

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/ Колаж: Главред, фото: defense.gov

Головне із заяв Кулика:

Україні буде потрібно замінити оборонні поставки США

Київ не зможе виробляти системи Patriot і комплектуючі

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував імовірність припинення оборонних поставок Україні з боку Сполучених Штатів Америки.

"Я не є радником президента Зеленського. Але очевидно, що ми повинні робити ставку на власні збройні сили і власний ВПК", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт зазначає, що ті позиції, які Україні надавали США і тепер не надаватимуться, необхідно чимось замінити і провести імпортозаміщення.

"Звичайно, є речі, які ми самі виробляти не можемо, наприклад, системи Patriot і ракети до них, тому слід шукати інші варіанти. Якщо вже ми розходимося зі Сполученими Штатами, потрібно робити це так, щоб не втратити можливість хоча б купувати американське озброєння на третіх ринках або безпосередньо в США", - додав Кулик.

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Раніше Трамп назвав ймовірні терміни переговорів із Путіним. Президент США Дональд Трамп планує візит на Близький Схід.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, раніше українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю і наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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