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Україна може "розійтися" зі США: тривожний прогноз припинення поставок Києву

Олексій Тесля
25 квітня 2025, 02:30
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Ті позиції, які Україні надавали США, необхідно чимось замінити, каже Віталій Кулик.
військова допомога США
/ Колаж: Главред, фото: defense.gov

Головне із заяв Кулика:

  • Україні буде потрібно замінити оборонні поставки США
  • Київ не зможе виробляти системи Patriot і комплектуючі

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував імовірність припинення оборонних поставок Україні з боку Сполучених Штатів Америки.

"Я не є радником президента Зеленського. Але очевидно, що ми повинні робити ставку на власні збройні сили і власний ВПК", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт зазначає, що ті позиції, які Україні надавали США і тепер не надаватимуться, необхідно чимось замінити і провести імпортозаміщення.

"Звичайно, є речі, які ми самі виробляти не можемо, наприклад, системи Patriot і ракети до них, тому слід шукати інші варіанти. Якщо вже ми розходимося зі Сполученими Штатами, потрібно робити це так, щоб не втратити можливість хоча б купувати американське озброєння на третіх ринках або безпосередньо в США", - додав Кулик.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп назвав ймовірні терміни переговорів із Путіним. Президент США Дональд Трамп планує візит на Близький Схід.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, раніше українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю і наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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Віталій Кулик
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