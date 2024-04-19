Україна може програти війну до кінця 2024 року: в ЦРУ спрогнозували хід боїв

Директор ЦРУ зазначив, що якщо Конгрес США не проголосує за надання Україні військової підтримки, то ситуація на фронті може загостритись.

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В ЦРУ зробили прогноз щодо ситуації на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, 31 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Прийняття Конгресом США законопроекту про військову допомогу може допомогти Україні не програти війну до кінця 2024 року та завадити планам Росії. Про це виступаючи на заході в Президентському центрі Джорджа Буша заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Politico.

Він закликав американських законодавців прийняти додатковий законопроект про виділення Україні військової допомоги на мільярди доларів.

"Завдяки військовій підтримці, як практичній, так і психологічній, українці цілком здатні протриматися до 2024 року і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці", - сказав він. відео дня

Керівник ЦРУ відзначив, що якщо законопроект не отримає підтримку Конгресу, ситуація значно ускладниться.

"Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання", - продовжив він.

Він підкреслив, що підтримка України на цей момент є більше, ніж просто війна з Росією. Він також згадав про Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіції, а також союзників і партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це наші союзники і партнери", - резюмував директор ЦРУ.

Що таке ЦРУ? Центральне розвідувальне управління (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – головне розвідувальне управління при уряді США, основна функція якого полягає в отриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей, у звітуванні про отриману інформацію відповідним гілкам уряду, пише Вікіпедія.

Допомога США для України - військова підтримка від союзників

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представники Пентагону повідомили, що Збройні сили України знаходяться у жахливих умовах на полі бою і закликали конгресменів Палати представників схвалити військову допомогу Києву.

У суботу, 20 квітня, Палата представників Конгресу США розглядатиме пакет військової допомоги для України після багатомісячних затримок. Посол України у США Оксана Маркарова розкрила деталі законопроєкту.

За її словами, четвертий законопроєкт, опублікований Палатою представників, передбачає механізм конфіскації активів агресора Росії на користь Києва. Також в документі йдеться про розширення санкцій щодо Москви.

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