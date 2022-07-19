Україна відчуває логістичний кошмар під час доставки західної зброї на фронт - WSJ

Україна зазнає труднощів з доставкою Західної зброї на фронт / фото Міноборони України

В України є "логістичний кошмар" під час доставки західного озброєння військовослужбовцям на передовій, повідомляє видання The Wall Street Journal.

За інформацією ЗМІ, зараз в бою використовуються більш сучасні та ефективні Західні далекобійні артилерійські знаряддя. Однак їхнє освоєння виявилося серйозною проблемою, оскільки різні зразки надходять невеликими партіями.

"Нинішній підхід, за якого кожна країна передає батареї по частинах, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, оскільки для кожної батареї потрібна окрема система навчання, обслуговування і логістики", - зазначили в лондонському Королівському інституті об'єднаних озброєнь.

На сьогодні ЗСУ використовують гаубиці M777 із США, Австралії та Канади, а також самохідну артилерію, таку як Caesar із Франції, PzH 2000 із Німеччини, американські M109 та AHS Krab з Польщі.

"Жодна із цих систем не має нічого спільного... Боєприпаси повинні бути взаємозамінними, тощо. Але це не так", - підкреслив експерт Джек Уотлінг.

Аналітик Rand Corp. Скотт Бостон у свою чергу зазначає, що Україні дали не просто різні види зброї. Їй необхідно в короткий строк навчитися поводженню з нею, а також обслуговувати її.

"Коли ви переходите на платформи нерадянського походження, вам доводиться мати справу із багатьма речами, яких раніше не було в грі. Багато що з радянської спадщини - це машини, які лагодиш молотком та гайковим ключем, грубою силою, мастилом та молитвою", - додав він.

Поставки Західної зброї Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.

Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".

"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.

Читайте також: