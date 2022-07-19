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Україні дають зброю за стандартами НАТО, у нас є вже паритет з РФ у деяких видах озброєння – Данілов

19 липня 2022, 08:16

Радянські зразки озброєння в Європі майже вичерпалися, тому тепер Україні дають більше сучасних.

данилов, украинские военные
Україні дають зброю за стандартами НАТО, у нас є вже паритет з РФ у деяких видах озброєння, каже Данілов/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Україна переходить на озброєння за стандартами НАТО. Західні держави починають давати більше сучасного озброєння, радянські снаряди та інші зразки озброєння у Європі майже скінчилися.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону 18 липня, пише УНІАН. Він повідомив, що Україна вже отримала снаряди до HIMARS, які можуть летіти значно далі, ніж це було раніше (США раніше надавали нашій державі лише снаряди, які можуть стріляти на відстань до 80 кілометрів).

"Наша країна переходить на стандарти НАТО. Це дуже важлива річ 155 калібр, інші калібри НАТО. Те, що стосується HIMARS, є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які відправляються набагато дальше, ніж це було на початку. І будемо сподіватися, що те, що нам потрібно, тої дальності (снаряди – ред.), найближчим часом з’являться на території нашої країни",- зазначив Данілов.

Він розповів, що раніше застосовувалися снаряди радянських калібрів – 152 та 122 калібру, проте вони майже закінчилися в Європі.

Також Данілов наголосив, що українська армія завдяки поставкам зброї від партнерів змогла досягти паритету з російською армією щодо деяких позицій.

"На сьогоднішній день ми дійсно маємо зовсім іншу ситуацію, яка була ще місяці тому. Зараз, завдяки тому що ми отримуємо достатню кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певній позиції",- сказав Данілов.

Проте цього озброєння досі недостатньо, щоб швидко досягти переваги над ворогом на користь України й завершити війну, зазначив секретар РНБО. Тому зараз великі сподівання покладаються на зустріч "Рамштайн-4", яка відбудеться найближчими днями і де обговорять збільшення надання Україні зброї для захисту від Росії.

Раніше Данілов зазначав, що глава держави Володимир Зеленський поставив перед українськими військовими головне завдання у війні з Росією – звільнити від ворогів всю територію країни.

Також секретар РНБО наголосив, що армія України завдяки сучасній зброї Заходу регулярно влаштовує "сюрпризи" для військ Росії. Ракетні системи HIMARS демонструють бездоганну роботу і завдають ударів по чітко поставленим цілям. Контрнаступ ЗСУ буде поступовим і почнеться на окремих напрямках. Головне завдання – звільнення всіх захоплених українських територій.

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війна в Україні НАТО оружие вторгнення Росії оборонне озброєння Олексій Данілов
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