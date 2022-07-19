Війна з РФ - на смерть: Будапешт погодився на транзит зброї в Україну

Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну / УНІАН

Будапешт не заперечує проти транзиту західної зброї в Україну для відбиття агресії РФ, заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

Про це він заявив в ході зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Угорський чиновник підкреслив, що офіційний Будапешт змінив думку і не заперечує проти того, щоб треті країни перевозили по її території зброю для України.

"Ми вражені подіями, що відбуваються тут, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній Східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме свою зброю - це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", - зазначив Мадяр.

Разом з тим він додав, що угорські літні табори і санаторії готові прийняти українських дітей, а лікарні – поранених цивільних і військових. Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.

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Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

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