УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна з РФ - на смерть: Будапешт погодився на транзит зброї в Україну

19 липня 2022, 18:01

Угорщина не заперечує проти того, щоб треті країни перевозили по її території зброю для України.

Україна, Угорщина
Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну / УНІАН

Будапешт не заперечує проти транзиту західної зброї в Україну для відбиття агресії РФ, заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

Про це він заявив в ході зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Угорський чиновник підкреслив, що офіційний Будапешт змінив думку і не заперечує проти того, щоб треті країни перевозили по її території зброю для України.

"Ми вражені подіями, що відбуваються тут, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній Східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме свою зброю - це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", - зазначив Мадяр.

Разом з тим він додав, що угорські літні табори і санаторії готові прийняти українських дітей, а лікарні – поранених цивільних і військових. Як розповіли представники угорської делегації, країна надасть 1000 стипендій для навчання українців в університетах.

читайте такожУгорщина готувалася ввести "миротворців": експерт пояснив план Будапешта по Закарпаттю

Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

Читайте ще:

новини Угорщини війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:36

Привітання з ювілеєм 60 років жінці і чоловікові - картинки і листівки до свята

18:28

Дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі

18:28

Антибіотики лише за рецептом: у МОЗ зізналися, для кого зроблять винятки

18:27

Брянськ, Воронеж і Ростов під прицілом: у РФ істерять через нові ракети для HIMARS ЗСУВідео

18:22

"Жахлива, ганьба Росії, по нас більше б'є": окупант поскаржився на власну артилеріюВідео

Реклама
18:14

Непомітна "отрута" для організму: що буде, якщо з'їсти хліб з пліснявою

18:10

Який колір волосся омолоджує після 50 років: 7 порад щодо фарбування, які творять дива

18:07

Гороскоп на завтра, 20 липня 2022: Левам - гроші, Терезам - труднощі, Стрільцям - заздрістьВідео

18:06

Миколаїв повністю закриють на кілька днів для спецопераціїВідео

18:01

Війна з РФ - на смерть: Будапешт погодився на транзит зброї в УкраїнуВідео

17:39

Готуйте скарбнички: "чарівні" слова, які притягують гроші і удачу як магніт

17:38

"Не беру участі в цирку": італійський журналіст образив Соловйова в прямому ефіріВідео

17:24

Венедіктовій готують нову посаду - АрахаміяВідео

17:23

Удар по військах Росії у Херсоні: стало відомо про ситуацію з Антонівським мостомВідео

17:16

Україна буде не в пріоритеті: Куса розповів, чого чекати від наступника Бориса Джонсона

17:09

Переживала за Україну: яким було останнє відео Руслани ПисанкиВідео

17:03

Перспективи атак росіян - сумнівні: експерт розповів, в якій пастці опинилися окупантиВідео

17:00

Кавуни: кому корисно і кому шкідливо їсти смачні смугасті ягодиВідео

16:54

ЗСУ "перемелють" бази РФ в Криму: експерт назвав головні цілі для HIMARSВідео

16:38

Накриє дика спека і налетять грози в Україну: синоптики попередили про різку зміну погодиВідео

Реклама
16:33

Серйозно хвора: шанувальники Моніки Белуччі розгледіли на фото небезпечну ознаку для здоров'я актриси

16:29

Кинули зброю і поїхали з України: у РФ розкрили деталі дезертирства сотень дагестанцівВідео

16:24

Під контролем України 2 пункти на Луганщині, ЗСУ б'ють війська РФ зброєю Заходу – ГайдайВідео

16:20

Росія готує новий наступ: Жданов назвав напрямки і пояснив, на скільки РФ вистачить потенціалуВідео

16:15

Союзників менше не стане: експерт назвав умови зниження підтримки України з боку ЄС

16:03

"Мій улюблений посіпака": 14-річна дочка Кошового показала бойфренда

15:55

У Генштабі показали, як польські самохідки Krab перемішують із землею окупантівВідео

15:47

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робитиВідео

15:40

Категорично За Україну: виробник "байрактарів" сказав, що ніколи не продасть свої дрони в РФ

15:29

На самоті вела боротьбу з хворобою: колеги Писанки зі сльозами на очах розповіли про її смертьВідео

15:16

Наташа Корольова розповіла, скільки в її житті було чоловіків

15:13

Буде свіжою дуже довго: 2 золоті поради, як позбутися затхлого запаху постільної білизни

15:11

РФ завдала удару по Краматорську і Слов'янську: є жертви, під завалами залишаються людиВідео

15:09

Найсмачніша і дуже швидка закуска за 10 хвилин: дивовижний рецептВідео

15:02

Переговори Росії та України: в РФ зібралися висувати "жорсткіші" вимоги до Києва

14:58

Блогерша Стужук "бачить інший бік" війни в Україні

14:56

"Не магічна куля": эксперт пояснив, чому санкції проти РФ так повільно діють

14:50

Окупанти викрали на Херсонщині батьків загиблого атовцяВідео

14:38

Тисяча військових РФ і колони техніки вирушили в бік Запоріжжя – радник мера МаруіполяВідео

14:32

Незвичайне з'єднання планет сильно вдарить по фінансах: чого чекати всім знакам з 20 липня по 10 серпняВідео

Реклама
14:31

ЗСУ накрили потужним ударом базу окупантів РФ у Херсоні: перші подробиціВідео

14:28

Днями зробили операцію: з'явилися подробиці смерті Руслани ПисанкиВідео

14:25

Листівки з ювілеєм мужчині і жінці - стильні привітання в картинках іменинникам

14:23

Танки, що розвалюються на ходу, і чахла піхота: чому новий наступ Росії провалитьсяПогляд

14:22

Лопес побалувала фанатів фото зі свого таємного весілля з АффлекомВідео

13:42

Медведєв вибухнув істерикою: розмріявся про "мир на умовах РФ" та образив СШАВідео

13:39

"Тотальний розгром не потрібен": Куса розповів, що Захід планує робити з Росією

13:13

У Росії поліція оголосила в розшук Дмитра Гордона

13:04

Парламент "обезголовив" Офіс генпрокурора: Венедіктову відправили у відставку

12:52

Від кадирівців набралися: російські окупанти вступили у "смертельний бій" з полемВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти