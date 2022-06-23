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Україна має право бити ракетами по території РФ - експосол США

23 червня 2022, 15:40

Україна за всіма міжнародними законами має право відповідати на агресію з боку Росії, каже Джон Гербст.

HIMARS
РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Україна має право наносити удари у відповідь на ракетні обстріли РФ з Бєлгорода або з Чорного моря, заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради США, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, згідно з міжнародним правом, Україна може давати вогневу відсіч агресії РФ.

"Україна за всіма міжнародними законами має право відповідати на агресію з боку Росії, в тому числі і атакуючи російську територію", - говорить дипломат.

Разом з тим він говорить про те, що політика президента США Джо Байдена щодо російської агресії боязка.

"Він не хоче ескалації конфлікту з Росією. Тому Вашингтон і наполягає на незастосуванні американської зброї по російській території. Але я вважаю, ви повинні мати на це право. Може бути, політика адміністрації в майбутньому зміниться. Але все ж з нашими технологіями, з нашим озброєнням ви можете атакувати російських солдатів, наступати аж до російського кордону", - додав Гербст.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню в пакет військової допомоги.

США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ в рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

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Джон Гербст війна Росії та України
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