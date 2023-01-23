Військове протистояння Росії і України вступило в набагато більш смертоносну і доленосну фазу. Саме так говорять аналітики The New York Times.

Україна і Росія впритул підійшли до кровопролитного етапу війни - New York Times / фото https://ua.depositphotos.com

Бої між ЗСУ та російськими окупантами вже перейшли в набагато більш смертоносні і доленосні фази. Про це йдеться у свіжій статті авторитетного американського видання The New York Times.

Як кажуть штатівські аналітики, єдина людина, яка здатна зупинити війну - російський диктатор Володимир Путін - поки явно не має наміру робити цей крок.

У період з кінця лютого 2022 року по середину січня 2023 року, українська армія здобула низку перемог і змогла звільнити величезну кількість територій від окупантів, проте запеклі бої все ще не стихли.

Російські окупанти, у свою чергу, продовжують "воювати" з мирним населенням та енергетичною інфраструктурою України. Аналітики відзначають, що в цей же час обидві сторони готуються до нового етапу запеклих наступів в кінці зими або навесні. Для цього Росія мобілізувала сотні тисяч нових агресорів (щоб кинути їх у бій), а деякі збройові заводи в РФ вже працюють у цілодобовому режимі.

У відповідь Україна зміцнює систему протиповітряної оборони і нарощує сили в бронетехніці за рахунок підтримки західних партнерів. Експерти NYT підкреслили - не останню роль у збільшенні поставок зброї зіграло очікування наступу путінської армії найближчим часом.

Фахівці впевнені, що нова хвиля Західної підтримки означає, що землі України незабаром стануть свідками повномасштабної танкової та окопної війни.

Повернення Україною контролю над Кримом:

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прокоментував новий пакет військової допомоги Україні, який готують у США. За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів у Криму.

До того той же Ходжес говорив - українські військові можуть до лютого 2022 року створити умови для проведення операції зі звільнення Криму. Повністю деокупувати півострів Україна може до серпня цього року. Але це залежатиме від головної умови – отримають чи ні українські військові потрібне озброєння.

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