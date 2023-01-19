США вже готові допомогти Україні боротися за Крим – The New York Times

Раніше у Сполучених Штатах побоювалися ескалації, тому уникали надання Україні деяких видів озброєння, які могли б дістати до півострова.

США вже готові допомогти Україні боротися за Крим/ 93 ОМБр Холодний Яр, ua.depositphotos.com, скрін

У США після року повномасштабної війни РФ проти України уже почала з’являтися готовність допомогти нашій державі боротися за окупований Крим. Росіяни використовують захоплений півострів як базу, з якої завдають нищівних ударів по материковій Україні.

Тепер страхи Сполучених Штатів щодо можливої ескалації у війні вже майже повністю згасли. Тому традиційна позиція США про ненадання певної зброї, яка може дістати до Криму, уже починає пом'якшуватися. Про це пише The New York Times із посиланням на кількох американських чиновників, які надали інформацію на умовах анонімності.

Зазначається, що адміністрація Байдена після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами почала визнавати, що Україні може знадобитися сила для завдання удару по Криму, де РФ облаштувала собі військові бази і куди стягнула десятки тисяч російських військових.

У США уже дотримуються думки, що якщо українська армія зможе показати Путіну, що він втратив контроль над Кримом, це допоможе у переговорах з РФ.

Також у виданні зазначають, що у Сполучених Штатах практично згасли побоювання, що країна-агресорка Росія може застосувати у відповідь тактичну ядерну зброю. Проте в США попереджають, що такий ризик все одно залишається.

Раніше колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прокоментував новий пакет військової допомоги Україні, який готують у США. За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів у Криму.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес висловив думку, що українські військові можуть до лютого 2022 року створити умови для проведення операції зі звільнення Криму. Повністю деокупувати півострів Україна може до серпня цього року. Але це залежатиме від головної умови – отримають чи ні українські військові потрібне озброєння.

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