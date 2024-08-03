Україна евакуювала 30 жінок та дітей з Лівану: що відомо про операцію

Україна одна з перших у світі провела операцію з евакуації своїх громадян з небезпечних районів Лівану.

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Україна евакуювала з Лівану своїх громадян / Колаж: Главред, фото: ГУР МО

3 серпня Головне управління розвідки МО, Служба зовнішньої розвідки та Міністерство закордонних справ України організували евакуацію 30 українських громадян з Лівану. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану. ГУР, СЗР та МЗС України організували вивезення 30 наших громадян – це жінки з дітьми, які зараз, у цей час, вже у безпеці. І ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо та зробимо", - йдеться у повідомленні президента.

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Згодом у ГУР поділилися деталями операції. Серед евакуйованих 21 жінка та 9 дітей. Наразі вони прибули до польського Жешува, де перебувають у безпеці і отримують усю необхідну допомогу. Їм забезпечують супровід до України.

Зазначається, що Україною стала однією з перших країн світу, якій вдалося успішно евакуювати своїх громадян. На цьому співробітники ГУР МО та МЗС України не зупиняються, вони продовжують працювати над наданням допомогу громадянам України, які перебувають в Лівані.

"Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію", - йдеться в дописі ГУР.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Евакуація українців - останні новини

На початку квітня 2024 року влада Харківщини дійшла згоди про примусову евакуацію у прифронтових населених пунктах. Примусова евакуація стосувалася тільки родин з дітьми і пройшла у 47 населених пунктах Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів - неподалік українсько-російського кордону.

Вже у травні російські окупанти почали інтенсивніше "стирати" українські населені пункти на Харківщині. У Вовчанську, в який тоді вже зайшли росіяни, провели евакуацію.

Напередодні, через постійні обстріли та підвищену небезпеку для населення, у Сумській області вирішили провести примусову евакуацію дітей та їхніх батьків чи опікунів у трьох громадах області.

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