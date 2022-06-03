Коханка Путіна Кабаєва, засновник "Яндекса" і російські кати Бучі: хто потрапив під нові санкції ЄС

Аліна Кабаєва, діти Дмитра Пєскова, засновник Яндекса і поплічники Росії в Херсонській області - ЄС опублікував подробиці шостого пакета санкцій.
У шостий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу (які-покарання за війну РФ з Україною) включили ймовірну співмешканку російського диктатора Путіна ‒ колишню гімнастку Аліну Кабаєву, а також сім'ю путінського спікера Дмитра Пєскова. Деталі санкцій були опубліковані на порталі "Офіційний журнал ЄС".
"3 червня ми додаємо в наші санкційні списки тих, хто несе відповідальність за розв'язання цієї невиправданої війни і військові злочини, скоєні в Бучі та Маріуполі, додаємо людей з військової та економічної еліти, тих, хто тісно пов'язаний з Путіним і підтримує його незаконну агресію проти українського народу", — заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Також під персональні санкції потрапили:
- засновник "Яндекса" Аркадій Волож;
- військовослужбовці з 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії РФ, які здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення в Бучі (Київська область);
- начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев;
- дружина глави російської сталеливарної компанії "Северсталь" Олександра Мордашова;
- Керівник Роскомнагляду Андрій Липов;
- "призначений" російськими окупантами так званий "керівник" Херсонської облдержадміністрації Володимир Сальдо, його "заступник" Кирило Стремоусов, а також "мер" Мелітополя Галина Данильченко;
- журналісти пропагандистського агентства РІА Новини;
- власник "незалежної нафтогазової компанії" Едуард Хуйданатов і багато інших.
читайте такожЄвросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень
Санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.
Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.
"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.
До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.
Інші новини:
- Кулеба назвав головний недолік шостого пакета санкцій
- ЄС схвалив шостий пакет санкцій проти Росії: що в нього входить
- У ЄС "розкол" через шостий пакет санкцій проти РФ, а сьомого скоро чекати не треба - Bloomberg