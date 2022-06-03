Коханка Путіна Кабаєва, засновник "Яндекса" і російські кати Бучі: хто потрапив під нові санкції ЄС

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / ua.depositphotos.com і instagram.com/sevakrivoshapova

У шостий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу (які-покарання за війну РФ з Україною) включили ймовірну співмешканку російського диктатора Путіна ‒ колишню гімнастку Аліну Кабаєву, а також сім'ю путінського спікера Дмитра Пєскова. Деталі санкцій були опубліковані на порталі "Офіційний журнал ЄС".

"3 червня ми додаємо в наші санкційні списки тих, хто несе відповідальність за розв'язання цієї невиправданої війни і військові злочини, скоєні в Бучі та Маріуполі, додаємо людей з військової та економічної еліти, тих, хто тісно пов'язаний з Путіним і підтримує його незаконну агресію проти українського народу", — заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Також під персональні санкції потрапили:

засновник "Яндекса" Аркадій Волож;

військовослужбовці з 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії РФ, які здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення в Бучі (Київська область);

начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев;

дружина глави російської сталеливарної компанії "Северсталь" Олександра Мордашова;

Керівник Роскомнагляду Андрій Липов;

"призначений" російськими окупантами так званий "керівник" Херсонської облдержадміністрації Володимир Сальдо, його "заступник" Кирило Стремоусов, а також "мер" Мелітополя Галина Данильченко;

журналісти пропагандистського агентства РІА Новини;

власник "незалежної нафтогазової компанії" Едуард Хуйданатов і багато інших.

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Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.

Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.

"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.

До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.

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