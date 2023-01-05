"Україна поверне території в межах 1991 року": експерт назвав дві ймовірні дати

Усі передумови складаються вигідним для України чином – виробництво у російському ВПК йде на спад і в окупантів шалені втрати.

Україна вже цього року може повернути території в межах 1991-го, вважає Владислав Селезньов/ 93-я ОМБр Холодний Яр

Для України 2023 рік може стати переможним у війні. Вона має можливості звільнити усі свої території і повернутися до кордонів станом на 1991 рік.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Обозревателю". Він звернув увагу, що про можливу перемогу нашої держави у війні цього року говорила уже низка посадових осіб як в Україні, так і в інших державах. Серед них – очільник ГУР генерал Кирило Буданов, екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес, і ексспецпредставник США в Україні Курт Волкер.

За словами Селезньова, посадові особи та експерти сходяться у думці, що є дві дати можливого завершення війни: кінець травня або серпень 2023 року. військовий експерт наголосив, що друга дата може бути більш реалістичною.

Проте повне звільнення можливе лише за умови, що Захід повністю збереже усі санкції, які були запроваджені проти Росії, а також надасть Україні необхідну зброю і боєприпаси.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік – начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Селезньов пояснив, чому перемога України у війні цього року може стати реальністю.

"Ми бачимо стагнацію російського військово-промислового комплексу, бачимо, наскільки неефективно російські генерали керують "спеціальною військовою операцією", бачимо колосальні втрати російських окупантів. Власне, всі передумови складаються саме так, що дати, озвучені вказаними військовими чиновниками та експертами, можуть стати реальністю", – зазначає військовий експерт.

За його словами, йдеться про звільнення усіх територій нашої держави в межах 1991 року.

Коли може завершитися війна в Україні

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав умови, за яких можна говорити про припинення війни в Україні. Йдеться про три вирішальні вимоги нашої країни. Як зазначив Подоляк, Україна так просто не відмовиться від власних територій, а війна закінчиться лише тоді, коли росіяни повністю покинуть території нашої країни, видадуть авторів вторгнення, а також повернуть українцям вкрадені будинки та квартири в Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував прогноз начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо ймовірних термінів завершення війни. Він підкреслив, що вважає реалістичним прогноз глави ГУР про те, що війна може закінчитися до літа 2023 року.

У той же час дипломат Володимир Огризко зазначає, що для закінчення війни потрібно тиснути на оточення Путіна. Той режим, який зараз існує у країні-агресорці Росії, не піде ні на які поступки у війні проти України. Тому домовлятися з нинішньою російською верхівкою влади не має сенсу.

Читайте також: