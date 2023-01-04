Подоляк назвав три вирішальні умови, за яких Україна може припинити боротьбу з РФ

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російські окупанти в обов'язковому порядку мають вивчити сенс поняття "міжнародне право".

Подоляк назвав умови, за яких Україна може зупинити бойові дії / ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови, за яких можна говорити про припинення війни в Україні. Йдеться про три вирішальні вимоги нашої країни.

Як зазначив Подоляк, Україна так просто не відмовиться від власних територій, а війна закінчиться лише тоді, коли росіяни повністю покинуть території нашої країни, видадуть авторів вторгнення, а також повернуть українцям вкрадені будинки та квартири в Криму.

"Ніхто не зупинятиметься... поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів "СВО"/воєнних злочинців", - написав Подоляк у Twitter.

Окрім того, радник керівника Офісу президента підкреслив, що російські окупанти в обов'язковому порядку мають вивчити сенс поняття "міжнародне право".

Війна Росії проти України

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні – може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатен спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російський режим кине на війну проти України всіх, кого зможе зібрати під час нової хвилі мобілізації. Український гарант наголосив, що наша країна має зірвати цей сценарій і готується до всього.

Експерт аналітичного центру у Вашингтоні Atlantic Council Брайан Меффорд вважає, що війна з Росією поки ще далека від завершення. Проте у 2023 рік Україна вступає з приводом для "обережного оптимізму".

Як зазначив Меффорд, протягом перших десяти місяців російського вторгнення виникла низка внутрішніх і міжнародних тенденцій, які вказують на можливість майбутньої перемоги України. При цьому експерт назвав вісім ключових факторів, які мають вирішальний вплив на бойові дії в новому році. Детальніше про ці фактори читайте тут.

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