Україна має "віддати території": жорстка відповідь МЗС на заяву Будапешта

Україні не потрібні неадекватні поради Будапешта, наголосив Георгій Тихий.

Україна відповіла на пропозицію Угорщини / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

В Угорщині заявили про те, що Україна має віддати п'яту частину своїх територій

Україні не потрібні поради Угорщини, як обміняти території та суверенітет, кажуть у МЗС

Україні не потрібні поради угорських чиновників про те, як обміняти території та суверенітет, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні", - наголосив він у Х.

Скандальна заява МЗС Угорщини

Раніше заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр розповів про те, як після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території "заради миру", повідомляє Telex.

"Чи було це болісно? Звичайно, болісно. Тепер Україна мала б віддати п'яту частину своїх територій. Я не хочу вказувати, що саме має робити Україна, тільки кажу, що наш досвід показує: мир іноді буває болючим. Питання в тому, що важливіше - збереження життєздатності країни чи прив'язаність до кількох тисяч квадратних кілометрів", - заявив він.

Заступник міністра додав, що з кожним днем продовження війни зростає ризик ескалації та її розширення. "Потрібен мир за будь-яку ціну", - підсумував Мадяр.

Конфлікт Угорщини та України: думка експерта

Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора та директор програми регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики "Українська призма", зауважив, що поточну напруженість у відносинах між Україною та Угорщиною слід розглядати з кількох боків: це і двосторонні зв'язки, і взаємодія Будапешта з Брюсселем, а також загальний контекст у форматі "Будапешт-Брюссель-Київ".

За його словами, тоді як Київ і Брюссель прагнуть розпочати переговорний процес щодо європейської інтеграції та відкрити відповідні кластери, Угорщина блокує цей шлях. Ситуація перейшла до стадії загострення з обох сторін, і, як наголосив експерт, без участі третьої сторони - а саме Європейського Союзу - врегулювати конфлікт буде складно.

Нагадаємо, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського в "погрозах" і заявив, що його слова матимуть наслідки для України. Він пов'язав зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" з позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС, наголосивши, що Київ "не зможе потрапити до Євросоюзу шляхом шантажу і погроз".

Після удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни і, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країна буде розділена на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

