Нові батареї ППО Patriot, NASAMS і IRIS-T для ЗСУ: Кулеба розповів про переговори

На сьогодні Україна потребує найбільшої кількості високотехнологічних систем ППО.

Україна веде переговори про постачання нових батарей ППО / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори із західними партнерами з приводу поставки в Україну нових комплексів ППО.

За його словами, тривають переговори про додаткові поставки систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T і Crotale. Про це він розповів під час брифінгу.

Глава МЗС України також уточнив, що на сьогодні Україна потребує більшої кількості високотехнологічних систем ППО.

"Тому ми ведемо переговори не тільки про нові батареї Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-t, Crotale. Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже прийняті рішення і працюємо над прискоренням подібних рішень від них та інших країн", — додав Кулеба.

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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