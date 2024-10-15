Погрожував і принижував військових: усі подробиці скандалу в "Асгарді" та реакція командування

Бійці з підрозділу "Асгард" звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмитрієва "Тихохода" в незаконних наказах і образах.

https://glavred.net/ukraine/ugrozhal-i-unizhal-voennyh-vse-podrobnosti-skandala-v-asgarde-i-reakciya-komandovaniya-10605632.html Посилання скопійоване

Олександр Дмитрієв влип у скандал із підрозділом "Асгард" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У підрозділі "Асгард" Сухопутних військ України розгорівся скандал. Бійці цього підрозділу звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмитрієва "Тихохода" в приниженні та погрозах на адресу українських військових. Робив він це все, представляючись радником командувача Олександра Павлюка. Про це розповіли самі ж бійці з "Асгарду".

Військові опублікували відео, на якому нібито Олександр Дмитрієв говорить про бойовий наказ, про який ніхто не чув.

"Я, [нецензурно], кажу, ти [нецензурно] (задовбав - ред.) мене. Я тобі батько, чи що, [нецензурно]. Чи ти синочок мені, що я маю постійно лояльно з тобою говорити. Ти совість май, [нецензурно]. Що це за [нецензурно], за соплі, [нецензурно]?.. Але ти [нецензурно] (задовбав - ред.) мене. Ти думаєш, я не вмію ламати або робити через коліно, [нецензурно]? Розмова закінчена", - нібито каже Дмитрієв. відео дня

Бійці стверджують, що командир роти представляв Дмитрієва людиною, яка "вирішує питання" з командуванням. Він нібито з цивільним Сергієм Жуком увійшли на територію військового об'єкта, де був особовий склад, зброя і техніка роти. Боєць із позивним "Чех" стверджує, що "Тихоход" ставив завдання і роздавав накази щодо переміщення особового складу "Асгарда", кажучи, що він "наділений повноваженнями від командування Сухопутних військ".

"Хоча юридично це неможливо, оскільки тільки командир має право віддавати накази", - акцентував військовий.

Бійці відмовилися виконувати накази, що нібито викликало злість і "Тихоход" почав їм погрожувати.

"Ніхто не має права принижувати честь і гідність воїнів, які борються за незалежність України ні за законом, ні за кодексом військової честі. Ганебна поведінка Дмитрієва Олександра неприпустима", - наголосив "Чех".

Дивіться відео про скандал з Олександром Дмитрієвим "Тихоходом":

Що каже Дмитрієв

У коментарі виданню hromadske Олександр Дмитрієв назвав це "давно спрогнозованою провокацією". Він стверджує, що не віддавав жодних наказів.

Реакція Сухопутних військ

У Сухопутних військах ЗСУ пообіцяли розслідувати інцидент, встановити обставини справи, аргументи і докази обох сторін конфлікту.

"Щодо фрагмента відео, поширеного 13 жовтня підрозділом "ОЧІ" групи "Асгард" у соціальній мережі Фейсбук, повідомляємо, що інцидент буде ретельно розслідувано... На час перевірки просимо громадян утриматися від самостійної емоційної оцінки цієї ситуації, яка може бути невірною через відсутність повного обсягу інформації та суперечностей наявної", - йдеться в заяві.

Пізніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк особисто прокоментував інцидент. Він заявив, що буде проведено службове розслідування Військовою службою правопорядку в ЗСУ. Перевірка відбудеться з метою надання належної правової оцінки всіх подій.

"Мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних силах України. Висновки та рішення будуть публічними. Доводжу всім сторонам, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - повідомив Олександр Павлюк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред