Загроза вторгнення РФ у Чернігівську область: в ЦПД зробили важливу заяву

Головне із заяви:
- Загрози вторгнення РФ у Чернігівську область немає
- Історія з російським ДРГ на кордоні є інформаційною операцією ворога
15 листопада з’явились повідомлення про нібито "вхід" російських військових у прикордоння Чернігівської області. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко оцінив загрозу вторгнення Росії до цього регіону.
"Ніякої загрози вторгнення у Чернігівську область немає. Є виключно обмежена загроза ДРГ", - наголосив він.відео дня
За його словами, історія про Грем'яч брехлива і є виключно інформаційною операцією ворога.
"В червні дуже схожа історія була з Рижівкою у Сумській області. Хтось десь з‘явився, зняв прапор і втік. У той же час, після такої інформаційної історії з Рижівкою ворог втратив Суджу у Курській області", - підкреслив керівник ЦПД.
ДРГ в Чернігівській області - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 15 листопада в ЗМІ з’явилась інформація, що російські військовослужбовці, нібито, зайшли на територію України через кордон на Чернігівщині в села Грем'яч і Мурашки в Новгород-Сіверському районі.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для Главреда заявив, що українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Але заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч не відповідає дійсності.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
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