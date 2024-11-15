Перехід кордону військовими РФ на Чернігівщині: в ДПСУ зробили важливу заяву

Ключові тези:
- Російське ДРГ не заходило в місто Грем`яч на Чернігівщині
- Російський прапор був встановлений неподалік кордону
- ЗСУ повністю контролюють цей напрямок
В п’ятницю, 15 листопада, в ЗМІ з’явилась інформація, що російські військовослужбовці, нібито, зайшли на територію України через кордон на Чернігівщині в села Грем'яч і Мурашки в Новгород-Сіверському районі.
Видання Радіо Свобода зазначило, що окупанти встановили російський прапор на мосту через річку Судость у районі прикордонного населеного пункту Грем'яч.
Однак, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для Главреда заявив, що інформація про захід ДРГ в місто Грем`яч не відповідає дійсності.
За його словами, загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп нікуди не зникла, зокрема і по Чернігівській області. Хоч активність диверсантів за останній час суттєво зменшилася, однак країна терорист не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі і для проведення психологічного впливу.
"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили", - наголосив він.
Демченко підкреслив, що територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає.
"Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. На даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви", - повідомив речник.
Він також нагадав, що не варто піддаватися на інформаційно-психологічний вплив противника. Українські захисники знищували і продовжать нищити ворога та його диверсантів.
Російські ДРГ в Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у місто Торецьк Донецької області використовуючи для укриття покинуті через війну будинки. Окрім цього, окупанти намагаються вести розвідку, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування.
Крім того, мешканців прикордонних громад вже давно наполегливо просять евакуюватися у безпечні райони. Адже, існує висока імовірність прориву диверсійних груп російських загарбників.
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Що таке ДПСУ?
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
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