Перехід кордону військовими РФ на Чернігівщині: в ДПСУ зробили важливу заяву

Загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп нікуди не зникла.

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ДРГ в Чернігівській області / колаж, Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/p/Андрій-Демченко

Ключові тези:

Російське ДРГ не заходило в місто Грем`яч на Чернігівщині

Російський прапор був встановлений неподалік кордону

ЗСУ повністю контролюють цей напрямок

В п’ятницю, 15 листопада, в ЗМІ з’явилась інформація, що російські військовослужбовці, нібито, зайшли на територію України через кордон на Чернігівщині в села Грем'яч і Мурашки в Новгород-Сіверському районі.

Видання Радіо Свобода зазначило, що окупанти встановили російський прапор на мосту через річку Судость у районі прикордонного населеного пункту Грем'яч.

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Однак, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для Главреда заявив, що інформація про захід ДРГ в місто Грем`яч не відповідає дійсності.

За його словами, загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп нікуди не зникла, зокрема і по Чернігівській області. Хоч активність диверсантів за останній час суттєво зменшилася, однак країна терорист не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі і для проведення психологічного впливу.

"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили", - наголосив він.

Демченко підкреслив, що територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає.

"Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. На даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви", - повідомив речник.

Він також нагадав, що не варто піддаватися на інформаційно-психологічний вплив противника. Українські захисники знищували і продовжать нищити ворога та його диверсантів.

Російські ДРГ в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у місто Торецьк Донецької області використовуючи для укриття покинуті через війну будинки. Окрім цього, окупанти намагаються вести розвідку, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування.

Крім того, мешканців прикордонних громад вже давно наполегливо просять евакуюватися у безпечні райони. Адже, існує висока імовірність прориву диверсійних груп російських загарбників.

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