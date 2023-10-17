"Це ключове питання": експерт назвав головну умову перелому у війні в Україні

Позиція США щодо близькосхідного конфлікту не буде визначальною в контексті розвитку подій в Україні, вважає Максим Розумний.

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Максим Розумний спрогнозував сценарій продовження війни / Главред, Міноборони РФ

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний спрогнозував ймовірний сценарій розвитку подій в ході війни РФ з Україною.

На його думку, вирішальним фактором буде те, чи зможуть українські війська вийти до берега Азовського моря. Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

"Це ключове питання, від якого залежатиме вже все інше. Все інше - похідне", - упевнений експерт.

Разом з тим він вважає, що позиція США щодо близькосхідного конфлікту не буде визначальною в контексті розвитку подій в Україні.

"Там своя логіка, а тут, в Україні, буде своя. І рішення Сполучених Штатів, чи постачати певні зразки зброї, чи наполягати на початку переговорного процесу і заморожування бойових дій, (якщо там не почнеться велика війна) не залежатимуть від Ізраїлю. Це будуть два паралельних процеси, які будуть мало корелювати один з одним", - додав Розумний.

Дивіться відео - інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

Війна в Україні

Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія намагається заморозити війну, Україна хоче позбавити РФ інструментів агресії. Українська формула миру може позбавити Росію інструментів агресії не тільки на полі бою, а й у сферах глобальної безпеки, зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Раніше експерт дав прогноз про те, скільки ще Росія технічно може вести війну. У окупантів ще буде можливість покривати втрати на фронті в техніці власним виробництвом до 2026 року, а далі з виробництвом виникнуть проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія намагається заморозити війну. Українська формула миру може позбавити РФ інструментів агресії не тільки на полі бою, а й у сферах глобальної безпеки, зазначив заступник керівника ОП.

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