Загроза "повного розгрому" України: експерт про зупинку допомоги США

Істотне порушення балансу сил на фронті не в інтересах Сполучених Штатів, упевнений Віталій Кулик.

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Віталій Кулик оцінив перспективи співпраці України зі США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Частина законтрактованих поставок триває

Порушення балансу сил на фронті не в інтересах США

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував питання продовження військової підтримки України з боку США.

"Частина законтрактованих боєприпасів і техніки, тобто проєкти, які були запущені раніше, тривають, і в деяких моментах вони незалежні від зусиль США: деякі речі там просто не можуть зупинити, а деякі й не хочуть зупиняти", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що істотне порушення балансу сил на фронті також не в інтересах Сполучених Штатів.

"Той результат, який хотіли б отримати у Вашингтоні за Трампа, не передбачає нашого повного розгрому", - говорить він.

Водночас співрозмовник упевнений у тому, що постачання певного типу озброєнь триватимуть.

"Інша справа - використання можливостей для збільшення пакету, отримання нового озброєння, можливість оперативного поповнення дефіцитів, які в нас виникають, наприклад, ракет ПРО (ATACMS, Patriot тощо). І це суттєве і критичне для нас питання. Водночас тих ресурсів, які ми зараз маємо, достатньо для ведення війни без педалювання допомоги з боку США", - додав Кулик.

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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