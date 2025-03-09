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Загроза "повного розгрому" України: експерт про зупинку допомоги США

Олексій Тесля
9 березня 2025, 19:30
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Істотне порушення балансу сил на фронті не в інтересах Сполучених Штатів, упевнений Віталій Кулик.
Кулик
Віталій Кулик оцінив перспективи співпраці України зі США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливо:

  • Частина законтрактованих поставок триває
  • Порушення балансу сил на фронті не в інтересах США

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував питання продовження військової підтримки України з боку США.

"Частина законтрактованих боєприпасів і техніки, тобто проєкти, які були запущені раніше, тривають, і в деяких моментах вони незалежні від зусиль США: деякі речі там просто не можуть зупинити, а деякі й не хочуть зупиняти", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що істотне порушення балансу сил на фронті також не в інтересах Сполучених Штатів.

"Той результат, який хотіли б отримати у Вашингтоні за Трампа, не передбачає нашого повного розгрому", - говорить він.

Водночас співрозмовник упевнений у тому, що постачання певного типу озброєнь триватимуть.

"Інша справа - використання можливостей для збільшення пакету, отримання нового озброєння, можливість оперативного поповнення дефіцитів, які в нас виникають, наприклад, ракет ПРО (ATACMS, Patriot тощо). І це суттєве і критичне для нас питання. Водночас тих ресурсів, які ми зараз маємо, достатньо для ведення війни без педалювання допомоги з боку США", - додав Кулик.

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова передавати Києву свої розвіддані замість США. Французька розвідка суверенна і має власні можливості, повідомив Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що компанія Maxar, що спеціалізується на супутникових знімках високої якості, обмежила безкоштовний доступ до своїх зображень. Однак інформація про повну заборону для України не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. Вона уточнила, що питання подальшого фінансування перебуває на розгляді, а рішення ще не ухвалено.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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