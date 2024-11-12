Загроза відключень через обстріли підстанцій АЕС: експерт про найгірший сценарій

Пряме попадання може стати причиною тривалої поломки, попередив Юрій Корольчук.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-otklyucheniy-iz-za-obstrelov-podstanciy-aes-ekspert-o-hudshem-scenarii-10613663.html Посилання скопійоване

В Україні можливі нові відключення електроенергії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Головне:

В Україні превентивно відключають електроенергію через обстріли

Попадання по підстанціях можуть стати причиною поломок

Відключення електроенергії є превентивними, але дієвими заходами, заявив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Як ви пам'ятаєте, подібне вже було у 2022-2023 роках, коли після перших ракетних ударів енергетики підлаштувалися та виробили певну тактику: відключати і чекати. Закінчився обстріл, оцінили масштаби пошкоджень, починають ремонт, частину абонентів перекидають на інші лінії", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

При цьому експерт пояснив небезпеку ураження підстанції під час масованого обстрілу.

"Адже уявіть: система стабільно працює, летить ракета, потрапляє в підстанцію. Відповідно, ця підстанція різко вимикається, а у блоку АЕС, який за таких обставин є найбільш вразливим порівняно з ТЕЦ, різко знижується потужність. Фактично, його потрібно буквально відключити - так само, як за аварійної ситуації. Тобто це дуже серйозне навантаження як на сам блок, так і на паливо, яке знаходиться всередині реактора", - попередив він.

Співрозмовник звернув увагу на те, що пряме попадання може стати причиною тривалої поломки, а з нею - і тривалого ремонту.

/ Главред

"Коли блок підключають після ремонту енергосистеми, він набирає свою потужність поступово і прогнозовано. І такі відключення так само насамперед спрямовані на те, щоб зберегти не цілісність енергосистеми загалом, а саме робочий стан блоків АЕС і відновлених раніше блоків ТЕС (оскільки останні ще не вийшли на зимові темпи роботи, як було зазвичай)", - додав Корольчук.

Раніше експерт пояснив, чи вплине імітація атак РФ на роботу системи енергетики України. Україна обрала тактику вживати заходів перед атаками ворога, ніж потім отримувати дуже серйозні наслідки для енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли в Україні коли чекати відключень світла. Експерт прогнозує, що за температури до нуля градусів відключення світла українцям не загрожують.

Як повідомляв Главред, раніше в Україні ввели екстрені відключення світла у зв'язку із загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях, згодом світло повернули в оселі українців.

Читайте також:

Хто такий Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред