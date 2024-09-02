Є постраждалі та загиблі, пошкоджено будинки: РФ вдарила балістикою по Дніпру

Російські окупанти атакували Дніпро ракетами. У місті прогриміли потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок удару було пошкоджено житлові будинки в одному з районів Дніпра.
"Ворог атакував Дніпропетровську область. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра. Вся інформація - вранці", - написав він.
Згодом він додав, що вже є інформація про загиблу людину. Унаслідок ракетної атаки постраждали щонайменше троє людей.
У Мережі одразу з'явилося відео з дуже сильними вибухами. Після них над містом здійнявся високий стовп диму.
Дивіться відео з вибухами у Дніпрі:
Також розлетілося відео з реакцією маленької дитини на жорсткі вибухи в Дніпрі. Малюк емоційно відреагував на це і почав питати в мами, чи не прилетить російська ракета до них додому.
Дивіться відео з реакцією маленької дитини на вибухи в Дніпрі:
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета - різновид ракетної зброї. Більшу частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні й тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності (250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовуються як стратегічні і оснащуються ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менше ніж півгодини за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
Удари РФ по Києву - останні новини за темою
Нагадаємо, вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.
Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Зафіксовано загоряння автомобілів і пошкодження нежитлових приміщень. За даними КМВА, силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних. Крім того, був збитий ударний безпілотник.
Як повідомлялося раніше, країна-агресор РФ влаштувала чергову повітряну атаку на Київ. Окупанти застосували ударні дрони Shahed. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, дрони запустили з території Курської області РФ, безпілотники пролетіли в Сумську і Чернігівську області та заходили в бік Києва зі східного і північно-східного напрямків.
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