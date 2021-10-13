Віктор Брюханов / соцмережі

13 жовтня, у віці 85 років помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов.

Як повідомляє пресслужба підприємства, на роботу в ЧАЕС Брюханова призначили в 1970 році.

Спочатку він очолював будівництво, але після цього, аж до квітня 1986 року, експлуатацію всієї станції. Після вибуху його відсторонили.

У липні 1988 року Віктора Брюхова засудили до 10 років ув'язнення, як і головного інженера Миколи Фоміна. Вже через п'ять років Брюханова достроково звільнили.

26 квітня 2021 року Служба безпеки України опублікувала секретні документи про катастрофу в Чорнобилі.

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Серед них і перша доповідь Брюханова "наверх" - на ньому позначка таємно. Тоді він писав, що ситуація в місті Прип'ять і в районах поруч нормальна, а рівень радіації контрольований.

Віктор Брюханов брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

Аварія на Чорнобильській АЕС, розташованій в Київській області України, сталася 26 квітня 1986 року. Вибухнув реактор, що призвело до найбільшої катастрофи в історії атомної енергетики.

Радіоактивне забруднення поширилося на площі до 200 тис. кв. км. були забруднені території України, Білорусії, європейської частини Росії та Молдови.