Загроза форсування Осколу: майор ЗСУ назвав нову ціль РФ на сході

Окупанти можуть намагатися просунутися на східному напрямку, попередив Олексій Гетьман.

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Не виключений новий штурм РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російські окупанти планують захоплення Куп'янська Харківської області, заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу FREEДОМ, не виключено, що ворог спробує новий штурм на Куп'янському напрямку.

"Можна припустити теоретично, що росіяни можуть дійти до річки Оскіл, але на правому березі, на західному, гірський хребет серйозний. Там уже українські фортифікації досить серйозні. Там артилерія, яка пристріляла всі підходи. Шансів форсувати цю річку в росіян немає", - підкреслив аналітик. відео дня

Він зазначив, що за даними українського Генерального штабу, на цій ділянці фронту бойові дії хоч і не зупинилися, але стали не настільки інтенсивними, як були ще кілька днів тому.

Окупанти можуть намагатися просунутися на Східному напрямку фронту, у бік міста Костянтинівка Донецької області, на Запорізькому - поблизу селища Роботине, а також на Куп'янському напрямку, адже сам Куп'янськ необхідний загарбникам як логістичний хаб, додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація навколо Куп'янська

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

У РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

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