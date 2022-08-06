"Загроза є": експерт пояснив, чи є ризик наступу на Миколаїв та Одесу

У Росії поки немає сил для наступу на Одесу / Фото Reuters

Достатнього угруповання для здійснення маршових ударів по Одесі і Миколаєву у Росії в даний момент немає. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"Для того, щоб дійсно взяти в оперативно-стратегічні Лещата Одесу і область, треба здійснювати ще й морський десант з боку акваторії Чорного моря. В акваторії Чорного моря (і це хороша новина для нас) склався ракетний потенціал... і висувати великі десантні кораблі з потенційним десантуванням на узбережжі Одеської області їм вкрай важко. Але я не скажу, що це неможливо", - сказав Черник.

Однак він зазначив, що загроза в північно-західній акваторії Чорного моря зберігається. Зокрема, через наявність у РФ дизельного електричного підводного човна класу "Варшав'янка", з якого Росія може запускати ракети класу "Калібр".

"Це дуже небезпечно для нас, тому що зловити цей підводний човен в надводному режимі майже неможливо, а в підводному у нас просто немає можливості", - уточнив Черник.

Раніше Главред писав, що Росія готує наступ на півдні України.

"Вони сконцентрували одне з найбільших угруповань з початку війни, більше 30 БТГр. Однак, все ще залежить і від наших дій. Якщо "святі" Himars будуть активно знищувати склади окупантів, то ідея наступу може застопоритися", - пояснював колишній радник міністра внутрішніх справ і глави офісу президента, колишній виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

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