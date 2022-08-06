"Абсолютно все є стратегічним": експерт назвав головну мету Росії в Україні

Росія хоче зникнення України як держави - Петро Черник / УНІАН , facebook.com

Мета у росіян у війні проти України всього одна - захопити якомога більше територій, а бажано взагалі ліквідувати українську державність. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт Петро Черник.

"Треба розуміти, що московський імперіалізм не приймав і ніколи не прийме незалежну Українську державу як таку. Не вдався бліцкриг в перші дні цієї війни - він за фактом зіграний, тому вони переходять в стадію затяжної війни по всій лінії розмежування на південному сході",-вважає експерт.

І додає, що для країни-агресора, Росії, абсолютно всі напрямки фронту в Україні є стратегічними.

"Концентруватися на тому, наскільки є стратегічними Запоріжжя чи Харків, Донецький плацдарм немає сенсу — для них абсолютно все є стратегічним. На жаль, завдання мінімум вони вже досягли-так званий сухопутний коридор до Криму вони прорубали. А від завдання максимум вони досі не відмовилися, тому будуть штурмувати там, де будуть розуміти, що це можливо", - переконаний Черник.

Також експерт вважає, що рухи Росії з підготовки наступу на півдні безпосередньо пов'язані з успіхами ЗСУ в напрямку Херсона.

"Як тільки у нас з'являються передумови для виважених контрнаступальних дій, саме в тому напрямку Росія починає накопичувати більше своєї живої сили і техніки — це абсолютно логічні речі і пов'язана між собою дихотомія. Класична військова доктрина в прямому вираженні", - говорить Черник.

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