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"Угробили цілу бригаду": ЗСУ стерли в порошок елітний підрозділ РФ – Forbes

Олексій Тесля
28 червня 2024, 17:38
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30 тисяч російських військових "застрягли у Вовчанську" всього за кілька кілометрів від кордону.
'Угробили цілу бригаду': ЗСУ стерли в порошок елітний підрозділ РФ – Forbes
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада

Українські захисники знищили в боях у районі Вовчанська на Харківщині, які розпочалися 9 травня 2024 року, цілий елітний підрозділ російських окупаційних сил - 83-ю окрему десантно-штурмову бригаду.

Як пише військовий оглядач журналу Forbes Девід Ейкс, окупантам не вдалося підвести артилерію ближче до Харкова, а також почати похід на сам обласний центр.

Зазначається, що близько 30 тисяч російських військових "застрягли у Вовчанську" всього за кілька кілометрів від кордону, а російський наступ на Харківщині перетворився на "криваву бійню" для військ РФ.

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У матеріалі уточнюється, що 83-ю окрему десантно-штурмову бригаду армії РФ виводять із фронту на "відновлення боєздатності в тил" - усього через три тижні після того, як її перевели на передові позиції в районі Вовчанська.

"Занадто багато втрат, проводити бої не можуть, дуже багато 500-х [тих, хто відмовляється від участі в боях]", - цитується допис українського Телеграм-каналу Николаевский Ванек.

Підкреслюється, що розгром 83-ї бригади стане серйозною втратою для нового російського угруповання військ Північ, що налічує до семи полків і бригад, адже загальні втрати росіян у Вовчанську можуть бути значно більшими, оскільки група окупаційних військ чисельністю до батальйону - а це сотні солдатів - уже два тижні як опинилася в пастці на агрегатному заводі в центрі Вовчанська.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Що відомо про 83-ю бригаду армії РФ

Як нагадує Forbes, російська 83-тя десантно-штурмова бригада є (або була) елітною силою, - однією з приблизно десятка бригадних формувань у 40-тисячному російському корпусі повітряно-десантних військ РФ (до початку повномасштабної війни проти України).

Її переміщали по фронту на сотні кілометрів: бригада воювала на півдні України 2023 року, а навесні 2024 року брала участь у російському наступі на Часів Яр на Донбасі. Коли ж наступ РФ на Вовчанськ загальмувався, російське командування знову перекинуло сили 83-ї бригади, цього разу на Харківщину.

Пізніше в мережі почали з'являтися підтвердження розгрому сил 83-ї бригади армії РФ. За деякими даними, 83-тя бригада зазнала таких втрат під Вовчанськом, що незважаючи на її початкову номінальну чисельність (приблизно 2000 осіб до війни) виявилася нездатною вести бойові дії, ідеться в матеріалі.

"Це ж як можна було угробити цілу бригаду за такий короткий проміжок часу..." - підсумувало російський військовий провал українське джерело.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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