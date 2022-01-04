НАТО скликає екстрену зустріч, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи

Міністри країн НАТО проведуть екстрену зустріч / На фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі в Парижі у жовтні 2021 року, Reuters

Очільники МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу у форматі відеоконференції обговорять нарощування кількості російських військ біля українських кордонів, в окупованих районах Донбасу та в окупованому Криму.

Північноатлантична рада збереться на позачергове засідання у п’ятницю, 7 січня. Про це йдеться у пресрелізі Альянсу, оприлюдненому 4 січня.

Також буде обговорюватися безпека Європи загалом.

"Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом", – повідомили у НАТО.

На засіданні головуватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив про Росію з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За підсумками зустрічі він заявив, що Альянс готовий до діалогу з агресором. Також генсек назвав дату переговорів – цілком ймовірно, що вони відбудуться 12 січня.

Також раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україну та Грузію час прийняти в Альянс і дати гарантії захисту союзників. Расмуссен додав, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО.

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