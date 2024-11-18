Удари вглиб РФ: чи застосує Путін у відповідь ядерну зброю - прогноз експерта

У Кремлі неодноразово нагадували Заходу про так звані "червоні лінії".

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Кремль чекає офіційної інформації / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія, УНІАН

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Путін обмежується лише погрозами про ядерний удар

У Кремлі чекають офіційної інформації щодо ударів по території РФ

У неділю, 17 листопада чимало іноземних ЗМІ повідомили, що США, Франція та Велика Британія нібито дозволили Україні завдавати ударів по території Росії, проте офіційної інформації українська сторона поки не отримала. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, Олег Жданов розповів в інтервʼю Главреду, що на тлі заяв про удари вглиб РФ Путін знову може вдатися до ядерних погроз.

На запитання, чи можливе застосування тактичної ядерної зброї у відповідь на дозвіл США бити вглиб Росії або на самі удари, експерт відповів, що на нього не можна дати однозначної відповіді.

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"Скільки разів уже Росія говорила, що, мовляв, цю "червону лінію" перейдете, і ми влаштуємо вам Армагеддон. Ми третій рік в очікуванні Армагеддону з боку Росії. І третій рік Росія сама стирає накреслену собою "червону лінію" і проковтує ту пігулку, яку ми їй засовуємо. Тому сказати, коли саме Росія так відреагує, складно.", - розповів Жданов.

Він також зазначив, що, ймовірно, в Кремлі чекають на офіційне підтвердження, після чого в Росії почнуть коментувати рішення щодо ударів далекобійною зброєю.

Удари в глиб РФ - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів углиб країни-агресора Росії.

Згодом видання Axios повідомляли, що рішення США дозволити Україні застосовувати далекобійні американські ракети для ударів по території країни-агресора Росії нібито стосується виключно Курської області, де в бойових діях на боці РФ почали брати участь військові з КНДР.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що заяви про удари далекобійною зброєю по території РФ в медіа мають скоріше інформаційний характер. Він наголосив, що країни-партнери України на офіційному брифінгу повинні прямо заявити, що в межах міжнародного права Україна має повне право воювати в контрвійні, а це робить будь-які удари по території Росії юридично та фактично законними.

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