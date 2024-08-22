США попереджають про можливі ракетні та дронові атаки до Дня Незалежності України

У США припускають, що наступні дні та вихідні пройдуть із підвищеним ризиком атак країни-агресора Росії на Україну. Мова йде про обстріли як і дронами, так і ракетами.
Відповідне попередження опублікувало посольство США в Україні опублікувало 22 серпня. Пов'язують можливе підвищення повітряних загроз у відомстві із Днем Незалежності України.
У зверненні до громадян США в Україні застерігають, що Росія може атакувати будь-які міста чи села України, як і вдень, так і вночі за допомогою різних видів озброєння.
"Посольство США оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Що таке посольство США в Україні?
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні — дипломатична установа США в Києві, що відкрита з 23 січня 1992. З травня 2022 року посол Брінк була призначена президентом Байденом на посаду Посла США в Україні, пише Вікіпедія.
Російські атаки на Україну
Нагадаємо, про те, що країна-агресорка Росія готує провокації на захоплених територіях України до Дня Незалежності напередодні попередили активісти руху "Жовта стрічка". Окупанти можуть здійснити теракти з метою дискредитувати сили спротиву та воїнів Збройних сил України.
Удари ракет чи дронів РФ не є несподіванкою для українців, адже окупанти ледь не щодня обстрілюють територію України. Напередодні, 20 серпня, росіяни запустили по Україні балістичні ракети. Вибухи пролунали в Сумах та Полтавщині.
Деякі обстріли окупантів є особливо цинічними. Наприклад, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Після обстрілу серед загиблих ідентифікували двох дітей. Це дівчатка 9 та 11 років.
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