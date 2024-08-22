Полетить одразу 100 ракет: названо дату можливого російського обстрілу України

Російські окупанти можуть готуватися до ракетного обстрілу України вже на День Незалежності.

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Росіяни готуються до ракетного обстрілу України / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, defence-ua.com

Росія готується до ракетного удару по Україні. Уже є ознаки цього, до того ж окупанти накопичують ракети. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомляє "РБК-Україна".

Про підготовку РФ до ракетного удару говорить і те, що окупанти здійснюють навчальні польоти стратегічної авіації. Під час цих польотів росіяни час від часу перебазовують свої літаки, намагаючись врятувати їх від атак.

Він вважає, що Росія може завдати удару ракетами по Україні вже на День Незалежності, 24 серпня.

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"Ризики (обстрілу на тлі Дня Незалежності - ред.) є. Ними не можна нехтувати. Є ознаки того, що Росія готується до удару ... Навчальні польоти відбуваються, запаси готуються. Тобто можливості для здійснення такого удару зазвичай у ворога є. Тому що минув певний період часу і запас ракет, який вони зараз могли накопичити, може становити близько 100 ракет. Я маю на увазі готові до застосування, які там можуть бути споряджені", - сказав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Звідки Росія завдає ударів по території України / Інфографіка: Главред

Удар по Україні - що відомо про наслідки російських ракетних атак

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 20 серпня, російські війська завдали ракетних ударів по Україні, зокрема звуки вибухів було чути в Сумах і на Полтавщині.

Того ж дня окупанти обстріляли Малокатеринівку в Запорізькій області, де влучили в дитяче кафе. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, унаслідок удару постраждали троє дітей, один із них, 15-річний хлопець, пізніше помер у реанімації.

Військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що Росія готується до масованого удару по Україні, проводячи тренувальні польоти на Ту-95, і може випустити до сотні ракет.

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