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Вони люблять такі дати: РФ може влупити по урядових об’єктах найближчими днями

Даяна Швець
22 серпня 2024, 12:01
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У День Незалежності українцям рекомендують не ігнорувати повітряні тривоги.
дрон, ОП, РНБО
РФ може готувати атаку на 24 серпня / Колаж: Главред, сайт Президента, фото ua.depositphotos.com

Агресори часто люблять приурочувати великі й сакральні дати до кровавих історій. Саме з цієї причини Росія може готуватися до масованого комбінованого обстрілу України 24 серпня, на День Незалежності.

Таку теорію висловлює в коментарі "РБК. Україна" військовий експерт Павло Нарожний.

Державний департамент США також отримав інформацію, що РФ начебто атаку на цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти найближчими днями.

відео дня

Відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни готуватися до обстрілу України, експерт відповів, що такий сценарій не виключає.

"Згадаймо масштабну атаку "Шахедів" на Новий рік. Чому саме Новий рік? Хтозна, що у них в голові... Також вони влаштовували комбінований обстріл 8 травня. Тобто вони люблять такі дати. Тому треба й на період Дня Незалежності бути обережними та пильними. Хоча і в інші дні не варто ігнорувати повітряну тривогу", – наголосив Нарожний.

Напередодні Росія здійснила масштабну атаку - "Шахеди" маневрували від однієї області до іншої у хаотичному порядку.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

На думку Нарожного, цілком ймовірно, що це було провокування роботи нашої ППО.

"Щоб десь або увімкнули радар, або спрацювала якась пускова установка, щоб був удар чимось потужним, наприклад ракетою", - пояснює він.

Експерт нагадує, що найчастіше "Шахеди" намагаються збити за допомогою стрілецької зброї, зі звичайних великокаліберних кулеметів, чи з зенітних установок.

"Але коли немає можливості застосувати такі види зброї, застосовуються системи ППО середнього та великого радіуса дії, на кшталт радянського ЗРК "Бук" чи західних Hawk тощо. А ракети в нас принципі в дефіциті і якщо ми будемо їх застосовувати по "Шахедам", то тоді ми їх не зможемо використати проти тих же крилатих ракет. Але дрони так довго збиваються не зовсім через це. Ми наразі не можемо прикрити всю нашу площу. Тому все це наразі так відбувається", - каже Нарожний.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе

  1. Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  2. Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  3. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Російські атаки на Україну - останні новини

Не один Нарожний попереджає про можливі ракетні та дронові атаки до Дня Незалежності України.

Наступні кілька днів мешканцям усієї країни слід бути уважними до повітряних тривог та подбати про власну безпеку, закликає і посольство США в Україні. У зверненні до громадян США в Україні застерігають, що Росія може атакувати будь-які міста чи села України, як і вдень, так і вночі за допомогою різних видів озброєння.

Активісти руху "Жовта Стрічка" теж попередили про загрозу українців та розповіли про провокації РФ до Дня Незалежності. Українців закликають уникати громадських місць та скупчень людей, особливо – упродовж 23-25 серпня.

Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Російські військові можуть завдати масованого удару по Україні на День Незалежності, 24 серпня. Однак експерт сумнівається, що цей удар буде "апокаліптичним".

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обстріли теракт ПВО дрони Повітряні Сили День Незалежності України атака дронів Дрон Shahed-136
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