Удари по базах РФ і Керченському мосту: Світан назвав сценарій звільнення Криму

Кримський міст повинен бути повністю зруйнований, впевнений Роман Світан.

Кримський міст / скріншот

При звільненні захопленого РФ Криму Збройні сили України можуть реалізувати "щадний сценарій" з далекобійними ударами по військових об'єктах окупантів, контролем над трасами на Перекопському перешийку і руйнуванням Керченського мосту.

Як заявив в інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан, при такому варіанті розвитку подій втрати будуть незначними, а Крим залишиться цілим і неушкодженим.

"Це найкращий варіант розвитку подій", - вважає експерт.

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Разом з тим він упевнений в тому, що Україні необхідно зруйнувати Кримський міст до такої міри, щоб у росіян і думки не виникло, що його можна якось відновити.

"Зараз почалися процеси в земній корі, особливо в районі Туреччини. Далі якраз йде розгін між Кримом і Таманню. Тому, я думаю, що природа сама зруйнує міст ще до того, як нам дадуть далекобійну зброю", — додав Світан.

Підготовка до звільнення Криму

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що Україна більше не може керуватися Стратегією по звільненню Криму, яка була прийнята в березні 2021 року. Тоді пріоритетом вважалося повернення півострова дипломатичним шляхом, проте сьогодні обставини змінилися.

Нові документи будуть прийняті після того, як відбудеться голосування Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес представив план військового звільнення Криму від російської окупації. На його думку, ЗСУ слід ізолювати півострів дальніми ударами високоточною зброєю. В такому випадку будуть розсічені комунікації окупантів і вони змушені будуть покинути півострів.

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